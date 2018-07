Berlin (AFP) Der bayerische Finanzminister Markus Söder (CSU) will das deutsche Asylrecht einschränken, um zu einer gemeinsamen Linie in Europa zu finden. Die anderen EU-Partner seien nicht bereit, die hohen Standards des deutschen Asylrechts zu übernehmen, schrieb Söder in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Donnerstagsausgabe). "Wer also eine europäische Lösung der Flüchtlingskrise anstrebt, muss bereit sein, die deutschen Standards zu europäisieren, also zu reduzieren."

