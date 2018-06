Limburg (AFP) Der frühere Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst muss nach einer Entscheidung des Vatikan nicht persönlich für die Kostenexplosion seines Bischofssitzes gerade stehen. Schadensersatzleistungen durch Tebartz-van Elst sind nach Auffassung der Kongegration für die Bischöfe im Einvernehmen mit dem Staatssekretariat des Vatikans "nicht angebracht", teilte das Bistum Limburg am Mittwoch mit. Diese Entscheidung habe der Präfekt der Bischofskongregation, Kardinal Marc Ouellet, dem Apostolischen Administrator für das Bistum Limburg, Weihbischof Manfred Grothe, in einem persönlichen Treffen in Rom mitgeteilt

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.