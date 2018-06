Paris (AFP) Der Druck auf die französische Front National (FN) wegen eines mutmaßlen Finanzskandals hat sich weiter erhöht. Die Justiz beschuldigte die rechtsextreme Partei am Mittwoch offiziell, Wahlkampfkosten künstlich in die Höhe getrieben und sich damit eine höhere staatliche Erstattung erschlichen zu haben. Schatzmeister Wallerand de Saint-Just wies die Anschuldigungen umgehend zurück. "Wir sind komplett unschuldig", sagte er beim Verlassen des Richterbüros in Paris.

