San Marino (SID) - Mit Flaschenbier und einer Spontan-Party nach Mitternacht hat Fußball-Zwerg San Marino sein historisches Tor beim 1:2 gegen Litauen gefeiert. "Diese Mannschaft ist einfach großartig", sagte Torschütze Matteo Vitaioli und veröffentlichte auf Twitter ein Foto der jubelnden Spieler im Teamhotel in Vilnius. Wenige Stunden zuvor hatte der 25-Jährige San Marinos erstes Auswärtstor in einem Pflichtspiel seit mehr als 14 Jahren erzielt.

Vitaiolis Freistoß zum zwischenzeitlichen 1:1 war schon auf dem Platz wie ein Titel gefeiert worden, die gesamte Mannschaft warf sich auf den Torschützen. Kein Wunder: Das bis dahin letzte Auswärtstor in einem Punktspiel hatte San Marino am 25. April 2001 in der WM-Qualifikation beim 1:1 in Lettland erzielt.

Schon Ende November hatte San Marino mit einem 0:0 gegen Estland und seinem ersten Punktgewinn in der EM-Qualifikation überrascht. In Vilnius fehlte sogar nicht viel zum ersten Sieg, mehr als eine halbe Stunde lang spielte der Außenseiter in Überzahl. In der Nachspielzeit fiel aber doch noch das 1:2. In bislang 132 Begegnungen hat der Zwergstaat überhaupt erst einmal gewonnen: 2004 beim 1:0 im Test gegen Liechtenstein.

Den Fans daheim in San Marino saß am Dienstagabend nach Vitaiolis Treffer der Schalk im Nacken. "Gerade hat Cristiano Ronaldo angerufen. Wir sollen ihm beibringen, wie man Tore schießt", war beim nicht offiziellen Twitter-Account "Selección San Marino" zu lesen. Unmittelbar nach dem Tor stand dort schlicht "Goool" - mit 137 "Os" - und der dezente Hinnweis: "Wir haben gegen Litauen genauso viele Tore erzielt wie Deutschland." Das DFB-Team war 2003 in Nürnberg gegen Litauen nicht über ein 1:1 hinausgekommen.