Zagreb (dpa) - Der langjährige Bundesliga-Profi Niko Kovac ist als Fußball-Nationaltrainer von Kroatien entlassen worden. Der nationale Verband HNS zog damit die Konsequenzen aus den schwachen Auftritten in den letzten Spielen der EM-Qualifikation.

Kroatien hatte gegen Aserbaidschan (0:0) sowie Norwegen (0:2) enttäuscht und war daraufhin auf den dritten Platz in Gruppe H hinter Italien und Norwegen zurückgefallen. Niko Kovac hatte zusammen mit seinem Bruder und Co-Trainer Robert im Oktober 2013 die Nationalmannschaft übernommen, als das Team in einer ähnlichen Situation steckte. Über die Playoffs gegen Island gelang den Kroaten aber die WM-Qualifikation. In Brasilien kam der WM-Dritte von 1998 aber nicht über die Vorrunde hinaus.

Ein Nachfolger für Kovac ist noch nicht benannt. Präsident Davor Suker und der Technische Direktor Romeo Jozak wollen voraussichtlich am 21. September den Nachfolger präsentieren.