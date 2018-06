Foxborough (dpa) – Die Fußball-Nationalmannschaft der USA von Trainer Jürgen Klinsmann hat eine Lektion von Rekord-Weltmeister Brasilien erteilt bekommen. Klinsmanns völlig überforderte Auswahl verlor 1:4 in einem Testspiel in Foxborough bei Boston. Vor 29 308 Zuschauern zeigten die Gastgeber fast über die gesamte Spielzeit hinweg zu viel Respekt. Die Gäste, bei denen die Bundesliga-Profis Douglas Costa und Luis Gustavo in der Startaufstellung standen, nutzten bereits ihre erste Chance in der neunten Minute durch Hulk zur Führung.

