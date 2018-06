London (AFP) Der Plan der EU-Kommission zur Verteilung von Flüchtlingen in der Europäischen Union stößt in Großbritannien weiter auf Ablehnung. Premierminister David Cameron sagte am Mittwoch im britischen Parlament, solche "Umverteilungsquoten" für Flüchtlinge würden "das Problem nicht lösen". Vielmehr würde damit ein Signal an Menschen ausgesandt, "auf ein Boot zu steigen und diese gefährliche Reise" auf sich zu nehmen. Europa müsse für die Länder im Schengen-Raum eine eigene Antwort finden. Großbritannien könne für seine Grenzen "souveräne Entscheidungen" treffen.

