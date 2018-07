Tripolis (AFP) In Tripolis ist ein Anschlag nahe eines Gefängnisses verübt worden, in dem unter anderem ein Sohn des früheren libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi einsitzt. Nach Angaben der Strafvollzugsbehörde explodierte am Mittwoch ein mit Sprengstoff beladenes rund 150 Meter von der Gefängnismauer entfernt. In dem Gefängnis sind unter anderem Saadi Gaddafi und mehrere andere hochrangige Mitglieder der gestürzten Regierung von Muammar al-Gaddafi inhaftiert.

