Straßburg (dpa) – EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die Staaten zum Handeln in der Flüchtlingskrise aufgefordert. Es sei jetzt nicht an der Zeit, erschrocken da zu stehen, sagte Juncker im Europaparlament in Straßburg. Es sei an der Zeit, entschlossen und wagemutig zu handeln. Die EU-Staaten hätten die Mittel und Möglichkeiten, den Migranten zu helfen. Juncker verwies darauf, dass Flüchtlinge lediglich 0,11 Prozent der europäischen Bevölkerung ausmachten. Angesichts der Streitigkeiten in der EU resümierte Juncker, dass Europa sich in keinem guten Zustand befinde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.