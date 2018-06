Oslo (AFP) Angesichts der Flüchtlingskrise hat Norwegen eine internationale Geberkonferenz für die rund zwölf Millionen durch die Kämpfe in Syrien vertriebenen Menschen vorgeschlagen. Sie habe einen entsprechenden Brief an UN-Generalsekretär Ban Ki Moon geschrieben, sagte Regierungschefin Erna Solberg am Mittwoch in Oslo. Darin habe sich Norwegen auch bereit erklärt, eine solche Konferenz auszurichten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.