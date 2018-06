Köln (SID) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft mit Superstar Dirk Nowitzki muss bei der EM-Vorrunde in Berlin gegen Topteam Italien bestehen. Im vierten Spiel der Gruppe B geht es um wichtige Punkte für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes, die um den Einzug in die Finalrunde kämpft. Das Spiel beginnt um 17.45 Uhr.

In New York kämpft Superstar Roger Federer weiter um seinen sechsten US-Open-Rekordtriumph. Der Weltranglistenzweite aus der Schweiz trifft in der Runde der letzte Acht auf den Franzosen Richard Gasquet. Der zweite Schweizer, French-Open-Gewinner Stan Wawrinka, bekommt es im Viertelfinale mit Murray-Bezwinger Kevin Anderson aus Südafrika zu tun.