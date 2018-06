Istanbul (AFP) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat der im Parlament vertretenen prokurdischen Demokratischen Partei der Völker (HDP) "Terrorismus" vorgeworfen. Es sei "unsinnig", wenn ein Parteivorsitzender von "Bürgerkrieg" in der Türkei spreche, sagte Erdogan am Mittwoch während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem EU-Ratspräsidenten Donald Tusk in Ankara, ohne den Namen des HDP-Chefs Selahattin Demirtas zu nennen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.