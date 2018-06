Frankfurt/Main (AFP) Das Hessische Landesarbeitsgericht in Frankfurt am Main hat den Pilotenstreik bei der Lufthansa gestoppt. Das Gericht erklärte den Streik am Mittwoch für rechtswidrig. Es begründete dies vor allem damit, dass sich der Streik auch gegen das "Wings"-Konzept richte und damit ein tariflich nicht regelbares Ziel verfolge. Das Gericht hob damit ein Urteil des Arbeitsgerichts Frankfurt auf, das den Antrag der Lufthansa auf einstweilige Verfügung am Dienstagabend noch abgewiesen hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.