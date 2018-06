Röszke (AFP) In Ungarn ist die Polizei erneut mit Gewalt gegen Flüchtlinge vorgegangen. Am Dienstagabend flohen in Röszke an der serbischen Grenze mehrere hundert Flüchtlinge von einem Sammelpunkt der Polizei, wo sie auf ihre Registrierung warten sollten. Die Gruppe lief etwa einen Kilometer weit auf einer Hauptstraße, bevor die Polizei sie stoppte. Die Beamten setzten Pfefferspray ein. Schließlich wurden die Flüchtlinge mit Bussen in das Registrierungszentrum gebracht.

