Budapest (AFP) Die ungarische Regierung hat ihr neues Einwanderungsgesetz gegen Kritik der Vereinten Nationen verteidigt. Das in der kommenden Woche in Kraft tretende Gesetz stehe voll im Einklang mit der Genfer Flüchtlingskonvention, versicherte Justizminister Laszlo Trocsanyi am Mittwoch vor Journalisten. "Artikel 31 der Konvention sagt ganz klar, dass der illegale Grenzübertritt nicht erlaubt ist, wenn die Person aus einem Land kommt, in dem ihr Leben nicht in Gefahr ist." Die Flüchtlinge kämen aus Serbien nach Ungarn, führte Trocsanyi aus. "Und in Serbien ist meines Wissen kein Leben bedroht."

