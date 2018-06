Budapest (AFP) Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR warnt angesichts der bevorstehenden Gesetzesverschärfung in Ungarn für den Umgang mit Flüchtlingen vor einer weiteren Verschlechterung der gegenwärtigen Lage. "Es ist wichtig, dass die Umsetzung dieser Gesetzgebung gut durchdacht ist", sagte der Europa-Direktor von UNHCR, Vincent Cochotel, am Dienstag bei einem Besuch in der ungarischen Hauptstadt Budapest. "Anderenfalls könnte das nach dem 15. September zu Chaos führen", warnte er. An diesem Tag tritt in Ungarn eine Verschärfung der Einwanderungsregelungen in Kraft.

