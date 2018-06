Washington (AFP) Die demokratische US-Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton hat sich erstmals ausdrücklich für die ausschließliche Nutzung eines privaten E-Mail-Kontos während ihrer Zeit als Außenministerin entschuldigt. "Das war ein Fehler. Es tut mir leid. Ich übernehme die Verantwortung", sagte Clinton am Dienstag in einem Interview mit dem US-Fernsehsender ABC. Sie versuche "so transparent zu sein, wie ich nur kann". Clinton gilt als Favoritin für die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten, ihr Wahlkampf wird durch die E-Mail-Affäre aber überschattet. Zuletzt hatten sich ihre Umfragewerte deutlich verschlechtert.

