Washington (AFP) Die US-Standesbeamtin Kim Davis, die wegen der Verweigerung von Trauscheinen für Homosexuelle in Beugehaft saß, verließ das Gefängnis zu den Klängen des Rock-Hits "Eye of the Tiger" - nun beschwert sich der US-Gitarrist und Songschreiber Frankie Sullivan von der Band "Survivor", dass Davis und ihre Anwälte den Song ohne Erlaubnis genutzt haben. "Ich würde ihr nicht mal das Recht geben, Toilettenpapier zu nutzen", schreibt Sullivan auf seiner Facebook-Seite.

