Washington (AFP) Die USA wollen nach Angaben von Außenminister John Kerry zusätzliche Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien ins Land lassen. "Wir sind bereit, die Zahl derer zu erhöhen, die wir aufnehmen", sagte Kerry am Mittwoch nach einem Treffen mit US-Parlamentariern in Washington. Zahlen nannte der Außenminister aber nicht. "Wir schauen uns genau die Zahl an, die wir bewältigen können mit Blick auf die Krisen in Syrien und Europa", sagte er.

