San Francisco (AFP) Der US-Softwarekonzern Microsoft geht in die Offensive, um sein neues Betriebssystem Windows 10 und sein Tablet Surface in den Büros der Unternehmen zu etablieren. Dabei wird Microsoft mit mehreren Partnern zusammenarbeiten, wie das Unternehmen am Dienstag ankündigte. Der Computer-Hersteller Dell etwa, der auch Dienstleistungen anbietet, wird neben den eigenen Geräten künftig auch das Surface von Microsoft, Zubehör und technische Unterstützung vertreiben. Die Zusammenarbeit beginne im Oktober in den USA und in Kanada, ab 2016 dann in weiteren 28 Märkten, teilten beide Unternehmen mit. Andere Partnerschaften werde es mit dem Computerbauer Hewlett-Packard oder dem Technologie-Dienstleister Accenture geben, erklärte Microsoft.

