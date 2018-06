Washington (AFP) Das große Feld der Bewerber für die US-Präsidentschaft verzeichnet einen weiteren Zugang: John McAfee, Gründer des gleichnamigen Antiviren-Unternehmens und vor drei Jahren in einem Mordfall gesucht, kündigte am Mittwoch seine Kandidatur an. Nach eigenen Worten will er für eine neue Partei namens Cyber Party antreten. Diese sei bezüglich "Ideologie und Zielen nicht wirklich einer bestehenden Partei ähnlich", sagte der McAfee dem Internetnachrichtenportal Ars Technica.

