Berlin (dpa) - Für die deutschen Basketballer kommt es bei der EM heute gegen Spanien zum Endspiel um den Einzug ins Achtelfinale. Gewinnen Dirk Nowitzki und Co. in Berlin die Partie gegen den bislang enttäuschenden Mitfavoriten, sind sie in der K.o.-Runde in Lille dabei. Verlieren sie gegen die Iberer, ist die Europameisterschaft für die deutsche Mannschaft vorbei. Nach der bitteren Niederlage gegen Italien gilt es für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren.

