Berlin (SID) - Superstar Dirk Nowitzki hat seine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft nach dem Aus bei der Basketball-EM offen gelassen. "Schau'n mer mal", antwortete der Würzburger in der ARD auf die Frage, ob sein Auftritt beim 76:77 (38:41) im entscheidenden Vorrundenspiel gegen Spanien sein letztes Länderspiel gewesen sei.

Im Spaß gab Nowitzki Bundestrainer Chris Fleming in der Kabine dann noch ein ganz anderes "Versprechen". "Er hat uns gesagt, dass er ja noch vier oder fünf Jahre spielen kann", sagte der Amerikaner. Ernst meinte Nowitzki das natürlich nicht.

Für Nowitzki war es am Donnerstag der 153. Einsatz in der Auswahl des Deutschen Baksetball Bundes (DBB), sein Debüt hatte er im Februar 1997 gegeben. Dass es trotz verfehlter sportlicher Qualifikation noch eine kleine Chance auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2016 gibt, war dem 37-Jährigen von den Dallas Mavericks gar nicht bekannt. "Das weiß ich alles gar nicht. Darum kümmere ich mich nicht", sagte Nowitzki.

Deutschland kann sich für eines von drei Qualifikationsturnieren für Brasilien bewerben und dürfte bei einem Zuschlag als Gastgeber teilnehmen. DBB-Präsident Ingo Weiss hat bereits angekündigt, eine Bewerbung mit Berlin zu prüfen. Bei der EuroBasket hatte das DBB-Team in Berlin nur einen Sieg aus vier Gruppenspielen geholt und war gescheitert.