Brüssel (AFP) Männer sterben einer neuen EU-Statistik zufolge deutlich häufiger an Atemwegserkrankungen als Frauen. Wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg bekanntgab, starben im Jahr 2012 insgesamt 671.900 Menschen an Atemwegserkrankungen, darunter 398.400 Männer und 273.600 Frauen. Ein Grund war demnach, dass Männer viel häufiger an Lungenkrebs sterben als Frauen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.