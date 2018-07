Düsseldorf (AFP) Angesichts der Flüchtlingskrise hat Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) gefordert, Hilfsleistungen nicht allein auf Deutschland zu beschränken. Die Weltgemeinschaft und die Europäische Union müssten ihr Engagement in den Nachbarstaaten Syriens sofort massiv ausbauen, sagte Müller dem "Handelsblatt" aus Düsseldorf vom Freitag. "Jeder Euro, den wir dort in Unterkünfte, Schulen und Ausbildung investieren, bewirkt so viel wie zehn oder 20 Euro in Deutschland", fügte er hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.