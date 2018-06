Straßburg (AFP) Im Streit um die europäische Flüchtlingspolitik hat sich das Europaparlament an die Seite der EU-Kommission gestellt. Die EU-Volksvertretung billigte am Donnerstag mit deutlicher Mehrheit den Vorschlag der Brüsseler Behörde, zur Entschärfung der Krise einen "permanenten Umverteilungsmechanismus" für Flüchtlinge einzurichten. In einer Entschließung zeigten sich die Abgeordneten zudem bereit, über eine entsprechende Gesetzesvorlage der Kommission in einem Eilverfahren zu beraten, um die Prozedur zu beschleunigen. Außerdem forderten sie mehr legale Einwanderungsmöglichkeiten, etwa "humanitäre Visa".

