Brüssel (AFP) Im Streit unter den EU-Staaten über eine Verteilung der Flüchtlinge ist weiter keine Lösung in Sicht. Die EU-Kommission sah den Widerstand gegen verbindliche Quoten am Donnerstag zwar schwinden, Rumänien erteilte dem Plan aber eine Absage. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wandte sich gegen eine Obergrenze für die Zahl von Bürgerkriegsflüchtlingen in Deutschland. Österreich stoppte vorübergehend den Zugverkehr aus Ungarn.

