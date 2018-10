Luxemburg (AFP) Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg hat die Informationspflicht von Handel und Industrie über die Verwendung gefährlicher Chemikalien gestärkt. Sie gilt schon dann, wenn eine bestimmte Schwelle in einzelnen Teilen des Produkts überschritten wird, aber nicht bezogen auf das Produkt insgesamt, wie am Donnerstag der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschied. In einem französischen Streit bestätigte er damit auch die Position Deutschlands. (Az: C-106/14)

