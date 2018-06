Bratislava (AFP) Der ukrainische Ministerpräsident Arseni Jazenjuk hat den Ausbau der Nord-Stream-Pipeline von Russland durch die Ostsee nach Deutschland kritisiert. Das Vorhaben sei "anti-ukrainisch", sagte Jazenjuk am Donnerstag nach einem Gespräch mit dem slowakischen Regierungschef Robert Fico in Bratislava. Es ziehe die "Sicherheit der kontinuierlichen Gasversorgung der südosteuropäischen Länder" in Mitleidenschaft.

