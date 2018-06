Berlin (AFP) Der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) drängt auf gezielte Maßnahmen zur Integration der Flüchtlingskinder. In den Kitas müssten Fachkräfte eingestellt werden, die den Kindern aus anderen Ländern die deutsche Sprache beibringen, sagte DKSB-Präsident Heinz Hilgers am Donnerstag in Berlin. Für deutsch als Fremdsprache sei eine andere Methodik erforderlich. "Das muss man lernen", sagte Hilgers.

