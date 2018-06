Brüssel (AFP) Die EU-Kommission sieht den Widerstand gegen eine Verteilung von Flüchtlingen auf alle europäischen Staaten schwinden. "Wir stellen eine gewisse Bewegung fest", sagte ein Sprecher von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Donnerstag in Brüssel. Juncker hatte am Mittwoch vor dem Europaparlament gefordert, 120.000 Flüchtlinge aus den stark belasteten Ankunfts- und Transitländern Griechenland, Italien und Ungarn über verpflichtende Quoten auf die anderen EU-Mitgliedstaaten zu verteilen. Gegen die Pläne hatten sich bisher vor allem Staaten aus Osteuropa gestemmt.

