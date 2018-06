Berlin (AFP) Fast ein Vierteljahrhundert nach ihrem Abriss ist der Kopf der monumentalen Ost-Berliner Lenin-Statue zurück in der Hauptstadt. Ein Tieflader brachte den mannshohen Granitkopf am Donnerstag zu seinem neuen Standort, dem Museum in der Spandauer Zitadelle. Der Ankunft war eine aufwändige Bergung im Köpenicker Forst am Berliner Stadtrand vorausgegangen. Dort war das zertrümmerte Denkmal nach der Wiedervereinigung vergraben worden.

