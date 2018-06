Wiesbaden (AFP) Mehr als ein Drittel (35 Prozent) ihrer monatlichen Konsumausgaben in Höhe von durchschnittlich 2448 Euro haben Privathaushalte in Deutschland im Jahr 2013 für Wohnen, Strom und Heizung ausgegeben. Das waren 845 Euro, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden unter Berufung auf die neueste Einkommens- und Verbrauchsstichprobe mit. Der Bereich war damit der mit Abstand größte Ausgabenblock der Privathaushalte.

