Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach dem Besuch einer sogenannten Willkommensklasse in Berlin die Notwendigkeit einer schnellen Integration von Flüchtlingskindern betont. "Es lohnt sich, sich um jedes einzelne Kind zu bemühen", sagte Merkel am Donnerstag nach ihrem Gespräch mit Lehrkräften und Schülern der Ferdinand-Freiligrath-Schule im Stadtteil Kreuzberg. "Es gibt so viel Enthusiasmus bei den Kindern, so viel Bereitschaft zu lernen. Und wir wollen ihnen eine gute Zukunft geben."

