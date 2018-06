Berlin (AFP) Viele Patienten in Deutschland haben in rechtlichen Fragen Beratungsbedarf. Bei der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) drehten sich von gut 80.000 binnen eines Jahres geführten Beratungsgesprächen rund 82 Prozent um rechtliche Fragen, wie der vom Patientenbeauftragten der Bundesregierung, Karl-Josef Laumann (CDU), am Donnerstag vorgelegte "Monitor Patientenberatung 2015" zeigt. Der größte Teil der rechtlichen Fragen drehte sich demnach um den Anspruch auf Krankengeld, Rehabilitation oder Hilfsmittel.

