Hamburg (AFP) Der "Spiegel"-Verlag startet Anfang Oktober ein neues journalistisches Online-Angebot für Leute zwischen 18 und 30 Jahren. Das Projekt "bento" werde von einer eigenständigen Redaktion betreut und orientiere sich bei Themensetzung, Ansprache und Einsatz von Social Media "an den Gewohnheiten" seiner Zielgruppe, erklärte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg. Es richte sich an die "Generation Hashtag", die "im Internet zu Hause" sei.

