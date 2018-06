Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) reist am Freitag zu Gesprächen vor allem über die europäische Flüchtlingspolitik nach Tschechien. Wie das Auswärtige Amt am Donnerstag in Berlin mitteilte, will Steinmeier dort neben dem tschechischen Außenminister Lubomír Zaorálek auch die Ressortchefs aus Ungarn, der Slowakei und Polen treffen.

