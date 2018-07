Berlin (AFP) In der Hoffnung auf eine dauerhafte Entspannung in der Ostukraine wollen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Staatschefs von Frankreich, Russland und der Ukraine Anfang Oktober in Paris treffen. In einem anderthalbstündigen Telefonat am Mittwochabend begrüßten die vier Politiker, dass der Waffenstillstand in der Konfliktregion seit dem 1. September weitgehend eingehalten werde. Die Außenminister der vier Länder kommen bereits am Samstag in Berlin zusammen.

