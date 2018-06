Brüssel (AFP) Nach der vorübergehenden Einstellung des Zugverkehrs zwischen Dänemark und Deutschland hat die EU-Kommission die Mitgliedstaaten aufgefordert, von einseitigen Maßnahmen in der Flüchtlingskrise abzusehen. "Das ist eine Flüchtlingskrise, die alle Mitgliedstaaten betrifft, und es ist nicht die Zeit für individuelles und isoliertes Handeln", sagte eine Kommissionssprecherin am Donnerstag in Brüssel. Nötig sei vielmehr eine "abgestimmte, europäische Antwort". Die EU könne nur funktionieren, "wenn alle Mitgliedstaaten sich an die Regeln halten".

