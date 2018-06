Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will die medizinische Versorgung in besonders armen Länder erleichtern. Daher werde der Aufruf der ärmsten Entwicklungsländer für eine unbefristete Ausnahme von den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) zum geistigen Eigentum bei Pharmaprodukten unterstützt, erklärte die Kommission am Donnerstag in Brüssel. Dadurch könnten die betroffenen Länder Generika unabhängig von bestehenden Patenten importieren und im Land herstellen, beispielsweise wenn es keine Lizenzen gibt, hieß es weiter. Zudem können Hersteller von Generika und internationale Hilfsprogramme zum Beispiel Medikamente gegen HIV-Erkrankungen verteilen, ohne wegen Patentverletzungen Prozesse befürchten zu müssen.

