Hannover (SID) - Wegen Kniebeschwerden steht Mittelfeldspieler Manuel Schmiedebach dem Fußball-Bundesligisten Hannover 96 beim Gastspiel des Tabellenführers Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der niedersächsischen Landeshauptstadt nicht zur Verfügung. Dagegen darf Teamkollege Hiroshi Kiyotake nach überstandenem Mittelfußbruch auf seinen ersten Ligaeinsatz in dieser Saison hoffen.

96-Trainer Michael Frontzeck sieht seine Schützlinge gegen die Gäste als Außenseiter: "Der BVB hat einen fantastischen Start hingelegt und nur ganz wenige Schwächen gezeigt. Aber wir bieten unserem Gegner auf jeden Fall einen großen Kampf an." Die WM-Arena am Maschsee ist seit Wochen mit 49.000 Zuschauern ausverkauft.