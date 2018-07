Köln (SID) - Neben dem Topspiel zwischen Titelverteidiger VfL Wolfsburg und Rekordsieger Bayern München wird die ARD ein zusätzliches Spiel der zweiten Runde des DFB-Pokals live übertragen. Das Bundesligaduell zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach wird am 28. Oktober (20.30 Uhr) im Ersten gezeigt. Wolfsburg und Meister München treffen bereits am 27. Oktober (20.30 Uhr) aufeinander. Alle Begegnungen der zweiten Runde können live bei Sky verfolgt werden. - Die Ansetzungen der Spiele in der 2. Runde des DFB-Pokals:

Dienstag, 27. Oktober:

Erzgebirge Aue - Eintracht Frankfurt

FSV Frankfurt - Hertha BSC

FSV Mainz 05 - 1860 München (19.00

1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf (alle 19.00 Uhr)

SpVgg Unterhaching - RB Leipzig

Darmstadt 98 - Hannover 96

VfL Bochum - 1. FC Kaiserslautern

VfL Wolfsburg - Bayern München (alle 20.30 Uhr)

Mittwoch, 28. Oktober:

Viktoria Köln - Bayer Leverkusen

SV Sandhausen - 1. FC Heidenheim

Borussia Dortmund - SC Paderborn

SC Freiburg - FC Augsburg (alle 19.00 Uhr)

Carl Zeiss Jena - VfB Stuttgart

SSV Reutlingen - Eintracht Braunschweig

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach

Werder Bremen - 1. FC Köln (alle 20.30 Uhr)