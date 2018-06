Wolfsburg (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg wird am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Ingolstadt aller Voraussicht nach auf den Portugiesen Vieirinha verzichten. Der 29-Jährige hat sich bei der zurückliegenden Nationalmannschaftsreise eine Oberschenkelzerrung zugezogen. "Ich will kein Risiko eingehen vor den englischen Wochen", sagte VfL-Trainer Dieter Hecking am Donnerstag.

Vor seinem Comeback nach einer langwierigen Rückenverletzung steht hingegen Torwart Diego Benaglio. "Er macht einen guten Eindruck", sagte Hecking über Benaglios Trainingsleistungen. Ihr VfL-Debüt dürften zudem die Last-Minute-Einkäufe Julian Draxler und Dante geben.

Vor dem bislang überzeugenden Aufsteiger hat Hecking "größten Respekt" und hält das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl für "läuferisch und kämpferisch" stark. "Sie leben noch von der Aufstiegseuphorie", sagte der 50-Jährige und ergänzte: "Aber ich fürchte kein Spiel, auch wenn es in unserem Kader ein paar Veränderungen gab. Unsere Aufgabe ist es zu gewinnen."