Athen (AFP) Die Arbeitslosenquote in Griechenland ist im Juni im Jahresvergleich leicht zurückgegangen. Sie sank von 26,6 Prozent im Juni 2014 auf 25,2 Prozent, wie die griechische Statistikbehörde am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zum Mai dieses Jahr stieg die Quote aber leicht um 0,2 Prozentpunkte an.

