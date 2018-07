Athen (AFP) In ihrer ersten Fernsehdebatte vor der vorgezogenen Parlamentswahl in Griechenland haben der linksgerichtete Ministerpräsident Alexis Tsipras und sein konservativer Herausforderer Evangelos Meimarakis Mühe gehabt, sich voneinander abzugrenzen. Sowohl Syriza-Chef Tsipras als auch der Chef der Nea Dimokratia (ND) nannten die Auflagen der internationalen Gläubiger für das dritte Hilfspaket für Griechenland am Mittwochabend "schmerzhaft". An der Debatte nahmen noch fünf weitere Spitzenkandidaten teil.

