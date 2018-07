Dubai (AFP) Die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) hat nach eigenen Angaben einen Norweger und einen Chinesen entführt und fordert nun Lösegeld. In seinem Propaganda-Magazin "Dabik" veröffentlichte der IS am Mittwoch die Fotos der mutmaßlichen Geiseln und forderte alle, "die ein Lösegeld für die Freilassung" der Geiseln zahlen wollten, sich unter einer irakischen Telefonnummer zu melden. Wo und wann die beiden Männer verschleppt wurden, wurde nicht mitgeteilt.

