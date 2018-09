Tokio (AFP) Überschwemmungen in Folge heftiger Regenfälle haben in der japanischen Stadt Joso am Donnerstag schwere Schäden angerichtet. In der 65.000-Einwohner-Stadt nördlich von Tokio trat der Kinugawa-Fluss mit aller Macht über die Ufer - auf Fernsehbildern war zu sehen, wie sich eine riesige Schlammwelle den Weg durch einen Teil der Stadt bahnte und Häuser, Autos und Strommasten mit sich fortriss. Verzweifelte Anwohner warteten auf Hilfe, tausende Menschen wurden angewiesen, sich in Sicherheit zu bringen.

