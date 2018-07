Tokio (AFP) Sintflutartiger Regen im Gefolge des Taifuns Etau hat im Nordosten Japans zu schweren Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Zehntausende Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. In der Kleinstadt Joso, wo der Fluss Kinugawa mit aller Macht über seine Ufer trat, waren am Donnerstagabend noch immer rund 200 Einwohner in den Fluten gefangen. Andere mussten mit Hubschraubern gerettet werden.

