Zagreb (AFP) Wenige Monate vor den Parlamentswahlen springt die kroatische Regierung zehntausenden Bürgern zur Seite, die seit der Freigabe des Schweizer Franken unter einer gestiegenen Kreditlast leiden. Die Mitte-Links-Regierung habe Gesetzesänderungen beschlossen, wonach Kredite, die in Schweizer Franken aufgenommen wurden, in Euro umgerechnet werden sollen, sagte Finanzminister Boris Lalovac am Donnerstag. Die Banken sollten bereits Vorkehrungen treffen, um die Raten der betroffenen 53.000 Kredite neu berechnen zu können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.