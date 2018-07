Flensburg (dpa) - Der grenzüberschreitende Zugverkehr mit Dänemark soll heute wieder aufgenommen werden. Die dänische Bahn rechne damit, dass im Tagesverlauf wieder Züge über die Grenze bei Flensburg und Padborg rollen, teilte das Unternehmen in der Nacht mit. Auch die Intercity-Züge sollen wieder die gesamte Strecke zwischen Flensburg und Kopenhagen befahren. Am Flensburger Hauptbahnhof wurde der erste Zug in die dänische Hauptstadt für kurz vor sieben Uhr angekündigt. Der Zugverkehr war gestern eingestellt, zahlreiche Flüchtlinge auf ihrem Weg gen Norden an der Grenze gestoppt worden.

